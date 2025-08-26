Svetli način
Črna kronika

Ste videli Uroša Grašiča?

Slovenska Bistrica, 26. 08. 2025 11.55 | Posodobljeno pred eno minuto

Neznano kam je odšel 37-letni Uroš Grašič. Nazadnje so ga videli 26. avgusta 2025, okoli 7.45, pri trgovini Lidl v Slovenski Bistrici.

37-letni Uroš Grašič
37-letni Uroš Grašič FOTO: PU Maribor

Uroš Grašič je visok približno 175 cm, suhe postave, težak med 70 in 80 kilogrami, svetle polti in temno rjavih las. Na sprednjem delu glave ima plešo. Obraz ima poraščen s srednje dolgo brado. Oblečen je bil v dolge modre jeans hlače in modro majico, obut v črne športne copate. 

Danes malo pred 8. uro je vozilo parkiral na parkirišču pred trgovino Lidl v Slovenski Bistrici in se peš odpravil po Ljubljanski cesti v smeri bencinskega servisa Petrol oziroma v smeri Slovenskih Konjic, so sporočili s Policijske uprave Maribor. 

"Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200," naprošajo policisti. 

