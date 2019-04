Stefan Cakić ne bo vložil zahteve za varstvo zakonitosti

Danes sicer mineva leto dni, odkar so Cakića, ki dejanja ni zanikal, je pa trdil, da se kritičnega časa ne spominja v celoti, na okrožnem sodišču spoznali za krivega smrti Gašperja Tiča . Cakića je sodišče spoznalo za krivega uboja, kar naj bi storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi kombinacije osebnostne motnje ter alkohola in kokaina, ki ju je užil v času pred dejanjem.

Prvostopenjsko sodišče mu je prisodilo osem let in pol zapora, višje sodišče pa mu je nato oktobra lani prisodilo 10 let zaporne kazni in tako prvostopenjsko sodbo zvišalo za leto in pol.

Ni znano, ali bodo Tičevi svojci sprožili postopke na pravdnem oddelku sodišča

Medtem še ni znano, ali bodo Tičevi svojci proti obsojenemu morilcu sprožili tudi postopek na pravdnem oddelku sodišča. Pooblaščenka Tičevih staršev Mojca Furlanje povedala, da se ti za pot pravde niso odločili. David Sluga, ki zastopa Tičevega starejšega sina, pravi, da mu je klient naročil, naj v njegovem imenu zaradi duševnih bolečin ob izgubi očeta in materialne škode vloži odškodninsko tožbo, vendar ta še ni pripravljena. Petruša Jager, ki zastopa Tičevega drugega sina, ki je še mladoleten, pa pojasnjuje, da sinova skrbnica oz. mati Nataša Tič Ralijan zadeve ni pripravljena komentirati.