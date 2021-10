Štefanu Mavriju deset let zapora za uboj prijatelja

Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici so Štefanu Mavriju izrekli 10 let zaporne kazni za uboj prijatelja, ki so ga 15. marca našli mrtvega. Tožilstvo mu je sicer očitalo umor, vendar tega po mnenju sodnika Igorja Majnika ni uspelo dokazati. Mavri bo na pravnomočnost sodbe počakal v priporu. Ali se bosta obramba in tožilstvo pritožila, še ni znano.

Tožilka Andreja Žvanut je obtoženemu Mavriju očitala umor prijatelja na zahrbten način, vendar tega v sodnem postopku po sodnikovih besedah niso dokazali. Majnik je v obrazložitvi kazni povedal, da je pri sodbi upošteval specifične okoliščine dogodka in obsojenčevo nekaznovanost, prav tako pa tudi ne bistveno zmanjšano prištevnost zaradi zaužitega alkohola. Kot olajševalno okoliščino je štel tudi obsojenčevo obžalovanje dejanja. Oteževalne okoliščine pa so bile predvsem zloraba prijateljstva kot tudi to, da je zapustil težko ranjenega prijatelja, ki ni umrl takoj po napadu. 48-letni Mavri iz Spodnje Idrije je v prvi polovici marca s topim delom sekire dvakrat udaril prijatelja, čigar truplo so našli 15. marca v njegovem stanovanju v Spodnji Idriji. icon-expand Tragična zgodba ima zanimivo ozadje, saj je bil prav Mavri decembra lani tudi sam žrtev nasilnega kaznivega dejanja. FOTO: Shutterstock V času storitve dejanja sta bila oba prisotna opita, zato je Mavrijev zagovornik Bruno Krivec zahteval postavitev sodnega izvedenca psihiatrične stroke. Tožilka predlogu za postavitev sodnega izvedenca sicer ni nasprotovala, čeprav se ji to ni zdelo smiselno, saj je bil obtoženi prijet več dni po storjenem dejanju. Sodni izvedenec medicinske stroke Armin Alibegović je med glavno obravnavo povedal, da je najverjetneje poškodovani po napadu dolgo na postelji ležal v nezavesti, umrl pa je več kot 12 ur po napadu, torej med 8. in 12. marcem. Štefan Mavri je med glavno obravnavo sicer vztrajal, da se marčevskega dogajanja pri prijatelju ne spomni v celoti.