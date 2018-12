Kemijska reakcija v kontejnerju za nevarne snovi, lahko bi ga razneslo

Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Rogaška Slatina so na družbenem omrežju Facebook sicer zapisali, da se je v tovarni razlila klorovodikova kislina.

Kot so za 24ur.com povedali na regijskem centru za obveščanje Celje, je obstajala nevarnost eksplozije 1000-litrskega IBS kontejnerja za nevarne snovi. Po njihovih informacijah je v notranjosti kontejnerja prišlo do kemijske reakcije, kontejner pa je 'napihnilo'.

Delavce steklarne so preventivno evakuirali, policisti pa so zavarovali območje. Z regijskega centra za obveščanje Celje so prebivalce v bližini proizvodnega obrata pozvali, naj do preklica nevarnosti ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo okna ter vrata in izklopijo zračenje.