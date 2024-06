Steplo se je več oseb, moškega zabodli

Koprski policisti so bili obveščeni, da se v Sežani pretepa več oseb. Čez nekaj minut so obvestilo prejeli še iz ZD Sežana, od koder so sporočili, da imajo v oskrbi hudo poškodovanega moškega, ki je bil zaboden v pretepu. Hudo poškodovanega so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Istočasno so zdravniško pomoč v ZD Sežana iskale še tri druge osebe, ki so bile poškodovane v pretepu.