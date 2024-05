Številne globe med merjenjem hitrosti, voznik električnega kolesa napihal

Koprski in novomeški policisti so imeli polne roke dela s prehitrimi vozniki.

Ustavili so 23-letnega državljana Romunije, ki je vozil osebni avtomobil znamke BMW 5. Stacionarni radar v Senožečah je ob omejitvi 130 km/h izmeril hitrost vožnje 187 km/h. Policisti so mu izrekli globo, ki jo je tujec plačal na kraju.

27-letnik osebnega avtomobila je prav tako v Senožečah vozil s hitrostjo 182 km/h. Policisti so mu izdali plačilni nalog.



Policisti so ustavili tudi 33-letno državljanko Srbije, ki je vozila osebni avtomobil znamke BMW coupe in je na stacionarnem radarju v Senožečah peljala s hitrostjo 185 km/h. Globo je plačala na kraju.

Trčil v kovinsko verigo in padel

45-letnik iz Kopra je bil udeležen v prometni nesreči z električnim kolesom v Izoli. Zaradi neprilagojene hitrosti je trčil v kovinsko verigo ter padel. V nesreči se je lažje telesno poškodoval, preizkus alkoholiziranosti pa mu je pokazal 1,25 mg/l alkohola. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Dva tuja državljana na Obrežju vozila prehitro

V noči na soboto pa so policisti na Obrežju ustavili 36-letnega državljana Hrvaške, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 182 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 52 km/h. Naslednji dan so prav tako na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je vozil s hitrostjo 186 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 56 km/h. 34-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi kršitve izrekli globo.