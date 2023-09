Številne intervencije: helikopter v enem dnevu poletel sedemkrat

Okoli 13. ure je potekala intervencija na območju Kobariškega Stola. 70-letnemu padalcu, Nemcu, se je takoj po vzletu zaprlo padalo in je padel na bližnjo makadamsko cesto, pri čemer se je poškodoval. Posredoval je helikopter. Okoli 14.35 se je na planini Konjščica poškodovala 58-letna Nemka. Na kraju so bili gorski reševalci GRS Bohinj, znova je bil aktiviran helikopter.

Okoli 10.50 so na pomoč priskočili 60-letni pohodnici, državljanki Avstralije, ki je onemogla na območju med Konjskim sedlom in Kredarico. S helikopterjem so jo prepeljali v dolino.

Okoli 8. ure so bili policisti obveščeni, da je 57-letna planinka, državljanka Izraela, na poti s Kredarice proti Kalvariji, začutila bolečino v kolenu in poti ni mogla nadaljevati. Posredovali so gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske enote, ki so Izraelko s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Okoli 16. ure pa so reševalci pomagali 59-letnemu vozniku tovornega vozila, ki se je na območju vasi Kožljek v občini Cerknica s tovornim vozilom prevrnil in telesno poškodoval. Tudi njega so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Koroški gorski reševalci pa so posredovali v Podzemlju Pece, kjer si je moški poškodoval nogo. Prepeljali so ga v SB Slovenj Gradec.

Kot so zapisali na PU Kranj, policisti ugotavljajo, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti gora, zato apelirajo na gostinsko-turistično osebje hotelov, avto kampov, apartmajev in drugih, da gostom nudijo vse potrebne informacije.

"Raznovrstnost vzrokov kaže na zahtevnost slovenskih gora in nevarnosti, ki so jim izpostavljeni pohodniki in alpinisti. Pri pohodnikih gre še vedno najpogosteje za padce, zdrse, onemoglost in bolezenska stanja – vse to pogosto v kombinaciji slabšo telesno pripravljenostjo, utrujenostjo in neustrezno pripravo na turo; pri alpinistih pa za padajoče kamenje in odlome skal," so zapisali.

Kot so še dodali, se situacija v gorah s spremembo vremena spreminja. Temperature so že nižje, tla so dlje časa vlažna, hitreje se stemni.