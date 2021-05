Številne hišne preiskave, več oseb pridržanih

Novogoriški kriminalisti skupaj s policisti in kriminalisti drugih policijskih uprav ter enot Generalne policijske uprave na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave že vse od dopoldanskih ur opravljajo hišne preiskave v zvezi s problematiko prepovedanih drog. "Današnje aktivnosti so usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov za utemeljitev sumov storitve kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog,"so sporočili s PU Nova Gorica in dodali, da so več osebam odvzeli prostost, odredili pa so jim tudi pridržanje, ki bo trajalo, dokler bodo za to podani zakonski razlogi.

Več informacij bo znanih po zaključku nujnih preiskovalnih dejanj.