Številne tatvine na praznični večer: kradli gotovino, nakit, kolesa in alkohol

V Grosuplju je storilec žrtev oškodoval za okoli 100 evrov, policija pa prosi za pomoč. Motorist je visok okoli 170 cm, star okoli 18 let, ima brke in brado, v času dejanja pa je bil oblečen v zeleno in rjavo bundo, temne hlače, obute je imel čevlje bele, modre in rdeče barve.

Najbolj drzna, a ne tudi edina tatvina

V Ljubljani za Bežigradom so nepridipravi vlomili v hišo in odtujili gotovino in nakit, škoda pa znaša okoli 1000 evrov. Podoben primer tatvine se je zgodil tudi v Mostah, kjer so ukradli nakit in žrtve oškodovali za 500 evrov.

V Šiški so nepridipravi udrli v klet. Ukradli so kolo, igrače in aparate v vrednosti 2000 evrov.

Tatovi so bili na delu tudi v Kočevju, kjer so vdrli v klet, od koder so odtujili električni skiro v vrednosti 350 evrov. Prevozna sredstva so ukradli tudi na Vrhniki, kjer so tatovi odtujili kolesa Specialized in Santa Cruz. Škoda znaša okoli 16 tisoč evrov.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so prejeli tudi prijavo vloma v gostinski lokal, od koder je storilec ukradel alkoholno pijačo v vrednosti 500 evrov. Za Bežigradom so vlomili v poslovne prostore, od koder so tatovi ukradli gotovino v vrednosti 4000 evrov.

Tatvine tudi na Gorenjskem

Na območju Kranja si je moški na predrzen način pridobil žensko denarnico z 250 evri. Pri kraji so ga opazili, zato ga je policija izsledila.

Na Bledu so si tatovi prilastili električne in telekomunikacijske kable, obravnavali so tudi tatvino žlebov stanovanjske hiše. Lastnika, ki je že dalj časa odsoten, je neznanec z dejanjem oškodoval za več kot 1000 evrov.

Škofjeloški policisti so obravnavali tri vlome v stanovanjske hiše. V prvi in drugi hiši je storilec nasilno vstopil skozi balkonska vrata ter si prilastil gotovino. V tretji pa, na srečo lastnikov hiše, ni vzel ničesar.

O vlomu so bili obveščeni tudi policisti v Radovljici. Neznani storilec je oškodovanca oškodoval za več kot 4000 evrov. Storilec je odnesel več kosov orodja.

Največ vlomov med 17. in 20. uro

Storilci, ki želijo vlomiti v hišo ali stanovanje, najprej opazujejo in spremljajo navade stanovalcev, opozarjajo na PU Kranj. Vlomi se največkrat zgodijo med 17. uro in 20. uro, ko smo načeloma odsotni od doma. Prav tako policija odsvetuje, da doma hranite večje količine gotovine.

V primeru vloma takoj obvestite policijo na številko 112, do prihoda policistov pa ne vstopajte v notranjost objekta, še svetujejo na policiji.