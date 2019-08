Številni nezakoniti prehodi meje: pri Podlehniku prijeli 73 tujcev

Policisti PP Ormož so v ponedeljek zjutraj v Hermancih prijeli dva tujci, državljana Maroka in Alžirije, ki sta na območju Ljutomera nezakonito vstopila v Slovenijo. Predali so ju v nadaljnji postopek policistom PP Ljutomer.

Istega dne so v popoldanskih urah v Sedlašku pri Podlehniku na podlagi informacij domačinov prijeli skupino 73 tujcev, med njimi 62 državljanov Pakistana, tri Afganistance, tri državljane Somalije, štiri državljane Bangladeša in enega Indijca. Tujce so prepeljali na PP Ormož – vse, razen 12 mladoletnikov in dveh poškodovanih odraslih oseb, so vrnili hrvaškim varnostnim organom. Preostali bodo na Hrvaško vrnjeni v prihodnjih dneh, zaenkrat pa so nastanjeni v Centrih za tujce v Postojni in Logatcu.

Proti večeru pa so policisti v Središču ob Dravi prijeli štiri državljane Iraka, gre za člane ene družine. Mamo so zaradi visoke nosečnosti z reševalnim vozilom odpeljali v mariborsko porodnišnico. Po pregledu je bila izpuščena iz bolniške oskrbe, zato bodo vse štiri člane družine vrnili hrvaškim varnostnim organom. Danes v zgodnjih jutranjih urah pa so policisti na vlaku, ki je vozil med Ptujem in Slovensko Bistrico prijeli dva Tunizijca, ki ju bodo prav tako po zaključenih postopkih vrnili na Hrvaško, še sporočajo s PU Maribor.

V ponedeljek so okoli 18.30 ure policisti PU Ljutomer izven naselja Veščica opazili parkirano osebno vozilo znamke Renault Koleos s hrvaškimi registrskimi tablicami, v katerem je sedelo več oseb. Voznik je v trenutku zapustil vozilo in začel bežati proti bližnjemu gozdu, policist pa je stekel za njim in ga prijel. V postopku je bilo ugotovljeno, da je državljan Srbije prevažal šest tujcev, državljanov Iraka, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Proti vozniku bodo vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega po 308. členu kazenskega zakonika, sporoča PU Murska Sobota.