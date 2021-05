Številni prehajajo mejo na mestu, kjer ni mejnega prehoda

Policisti PP Gorišnica so imeli v četrtek veliko dela s tujci, ki so prehajali mejo med Hrvaško in Slovenijo na mestu, kjer ni mejnega prehoda, prav tako pa pri tem niso imeli ustreznega dovoljenja. Vse so oglobili ali jim izdali plačilni nalog.

icon-expand Policijska kontrola FOTO: Damjan Žibert S PU Maribor so sporočili, da so imeli včeraj malo pred 7. uro zjutraj policisti v postopku dva državljana BiH z urejenim bivališčem v Sloveniji, ki sta na območju PP Gorišnica z osebnim avtomobilom z registrskimi oznakami BiH nedovoljeno prestopila državno mejo med Hrvaško in Slovenijo na mestu, kjer ni mejnega prehoda, za kar pa nista imela ustreznih dovoljenj. Dobro uro pozneje so imeli v postopku še hrvaškega državljana, ki je prav tako na območju PP Gorišnica s tovornim avtomobilom s hrvaškimi registrskimi oznakami nedovoljeno prestopil državno mejo na mestu, kjer ni mejnega prehoda, za to pa ni imel ustreznega dovoljenja. Zgodaj popoldan so imeli v postopku še dva poljska državljana, ki sta z avtodomom s poljskimi registrskimi tablicami nedovoljeno prestopila državno mejo, kjer ni mejnega prehoda. Prav tako nista imela ustreznih dovoljenj. Še nekoliko pozneje pa so imeli v postopku češkega državljana, ki je prav tako prestopil državno mejo na mestu, kjer ni mejnega prehoda, prav tako pa tudi ni imel ustreznih dovoljenj. Policisti so vse oglobili ali jim izdal plačilne naloge. icon-expand