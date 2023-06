Številni vozniki na avtocesti še vedno prehitri ali brez ustrezne varnostne razdalje

Policisti Postaje prometne policije Celje so v četrtek sodelovali v poostrenem nadzoru, ki je potekal na območju celotne države. Tokrat so policisti preverjali predvsem ustrezno varnostno razdaljo na avtocestah. Zaznali so več kot 40 kršiteljev, za tak prekršek pa je predpisana globa v višini 200 evrov. V akciji so ujeli tudi prehitre voznike. Voznik avtomobila je pri omejitvi omejitvi 130 km/h vozil kar 194 km/h.

Nadzor je potekal med med 8. in 16. uro, v tem času so na celjskem območju zaznali 47 voznikov, ki pri vožnji niso upoštevali ustrezne varnostne razdalje. 46 voznikom so izdali plačilne naloge, enega so opozorili. Med nadzorom so obravnavali še voznika osebnega avtomobila, ki je pri omejitvi 130 km/h vozil kar 194 km/h, dva voznika tovornih vozil pa nista upoštevala prepovedi prehitevanja na avtocesti. Kršiteljem so izdali plačilne naloge. icon-expand FOTO: Pu Celje icon-chevron-left icon-chevron-right Voznike ob tej priložnosti Policija znova opozarja, naj bodo med vožnjo pozorni na primerno varnostno razdaljo med vozili. Na določenih avtocestnih odsekih so narisane puščice, ki opominjajo na primerno varnostno razdaljo. Razmik med puščicama vozniku sporoča, kakšna mora biti trenutna varnostna razdalja pri hitrosti 130 km/h. Ko vozilo doseže prvo puščico, mora biti vozilo pred njim že pri naslednji puščici. Razdalja med dvema puščicama torej prikazuje pravilno razdaljo med dvema avtomobiloma, ki vozita toliko, kot je največ dovoljeno. Na avtocestah, kjer so dovoljene hitrosti višje, je upoštevanje varnostne razdalje še posebej pomembno, še opozarjajo na PU Celje.