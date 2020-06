Štiri prometne nesreče na Gorenjskem povzročili motoristi

Minuli vikend so samo Gorenjsko zaznamovale štiri prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi motoristi. Vzroki zanje pa ravno tisti, na katere policisti najpogosteje opozarjajo: neprilagojena hitrost vožnje, prekratka varnostna razdalja, vožnja skozi ovinek. Danes se je sicer začela nacionalna preventivna akcija za večjo varnost motoristov, ki bo trajala do 12. julija. Policisti bodo motoriste v tem času poostreno nadzorovali.

Gorenjski policisti so pretekli vikend sicer obravnavali osem prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V šestih so se udeleženci lažje poškodovali, v dveh huje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Motoristi so bili udeleženi v nesrečah v Vadičah, Bohinju, Podkorenu in na Jezerskem. V Vadičah je mopedist s potnico na ovinku trčil v avtomobil, ki je pravilno pripeljal nasproti. V Bohinju je motorist med prehitevanjem trčil v avtomobil, ki je polkrožno obračal. V Podkorenu je motorist s potnico v avtomobil pred seboj trčil zaradi prekratke varnostne razdalje. Na Jezerskem pa je motorist padel zaradi neprilagojene hitrosti vožnje, so pojasnili s PU Kranj.

Policisti ponovno opozarjajo motoriste, naj bodo previdni in odgovorni do sebe in ostalih udeležencev v prometu ter naj uporabljajo ustrezno zaščitno opremo. Ob tem spominjajo ostale voznike motornih vozil, naj so bolj pozorni na motoriste in kolesarje, ki jih je v poletnih mesecih več na cestah. "V vročih dneh se pri voznikih pogosteje pojavi utrujenost, ki močno poslabša zbranost. Med daljšo vožnjo si večkrat vzamite čas za odmor in zaužijete dovolj tekočine," svetujejo na PU Kranj.