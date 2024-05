Štiri vozila, motorno kolo in tudi bližnje stanovanje – povsem uničeni

"No, ob prihodu na kraj se je izkazalo, da gorijo štiri osebna vozila in eno motorno kolo, hkrati pa je ta požar z vozil zajel tudi pročelje stanovanjske stavbe, tudi notranje prostore," je povedal vodja gasilske operative pri Gasilski brigadi Koper Jan Brodar .

Od vozil je ostala le karoserija. Tudi stanovanje nad njim so ognjeni zublji dodobra razdejali sodeč po turobni sliki dan po uničujočem požaru, ki se je razbohotil sredi strnjenega naselja vrstnih hiš včeraj okrog štirih zjutraj. Gasilci so sicer sprva dobili poziv, da gori avto.

Edino vozilo, ki so ga do sedaj odstranili s pogorišča, je električna tesla. Sreča v nesreči je, da je ta gorela zgolj površinsko. "Z električnimi vozili je kar problem v primeru požara, v tem konkretnem primeru temu ni bilo tako, ker na srečo ni zagorela baterija tega električnega vozila, ko pa zagori baterija je to zelo težko pogasiti," je povedal Brodar.

Nekaj sumov je bilo, da je prav pri tem vozilu prišlo do samovžiga in je to razlog požara. Teorija, ki so jo že zanikali koprski policisti, ki iščejo storilca, ki je požar podtaknil. Danes so tako sporočili, da preiskujejo razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti.

Ogrožena so bila življenja, po prvih ugotovitvah pa je nastalo za 200 tisoč evrov škode. Zelo možno je, da je bil na delu požigalec. Pred slabim mesecem je namreč le kakšnih 100 metrov stran od včerajšnjega požara v sosednji ulici zgorelo osebno vozilo. Storilcu, ki ga Policija še išče, grozi do pet let zapora.