Ob 21.11 so na primorski avtocesti pred izvozom Brezovica v smeri Vrhnike, občina Ljubljana, štiri osebna vozila trčila v tri divje prašiče, navaja Uprava za zaščito in reševanje.

"Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka na dveh lokacijah, ker je bil trk razpršen, eno vozilo odmaknili s cestišča, odstranili kadavre in sprali cestišče," je navedeno v objavi. Na lokacijo so poklicali lovca in higienika. Ob trku so vse tri živali poginile.