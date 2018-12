Štiričlanska družina ostala brez strehe nad glavo

Požar je vzel dom štiričlanski družini Brus z Bezene v občini Ruše. Ogenj je popolnoma uničil ostrešje njihove stanovanjske hiše in otroške sobe v mansardi, veliko škode je tudi v vseh ostalih prostorih. Družini so na pomoč priskočili sosedje in sorodniki, občina pa jih je začasno namestila v tamkajšnji hotel.