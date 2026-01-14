Štiričlanska družina v bolnišnici zaradi zastrupitve s plinom

Policisti so obvestilo o zastrupitvi zaradi uhajanja plina dobili ob 1.45 ponoči, je sporočila predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš.
Preiskava je pokazala, da je zaradi nepopolnega izgorevanja plina v peči prišlo do povečanega izločanja ogljikovega monoksida. Vse štiri člane družine so odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer so ugotovili, da so so telesno poškodovani.
Tuja krivda je izključena, zato bo zadeva zaključena s poročilom na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Z zbiranjem obvestil se nadaljuje, je še dodala Rauševa.
Ogljikov monoksid (CO) je brezbarven, brez vonja in brez okusa plin, ki nastane pri nepopolnem izgorevanju goriv, kot so plin, drva, bencin ali premog. Je izjemno nevaren, ker se veže na hemoglobin v krvi veliko močneje kot kisik. S tem preprečuje prenos kisika po telesu, kar lahko povzroči glavobol, omotico, slabost, izgubo zavesti in v skrajnih primerih celo smrt. Zaradi nevidnosti in neprepoznavnosti velja za 'tihega morilca'.
Posledice zastrupitve z ogljikovim monoksidom so odvisne od koncentracije plina v zraku in časa izpostavljenosti. Blage zastrupitve se lahko kažejo z glavobolom, omotico, slabostjo in utrujenostjo. Pri višjih koncentracijah ali daljši izpostavljenosti lahko pride do bruhanja, bolečin v prsih, zmedenosti, izgube koordinacije, izgube zavesti in poškodb notranjih organov, predvsem možganov in srca. V najhujših primerih je zastrupitev lahko smrtna. Tudi po preživetju akutne zastrupitve lahko ostanejo dolgotrajne nevrološke posledice.
Najpomembnejši ukrep za preprečevanje zastrupitve z ogljikovim monoksidom je redno vzdrževanje in pregledovanje vseh kurilnih naprav, dimnikov in prezračevalnih sistemov s strani usposobljenih strokovnjakov. Pomembno je zagotoviti ustrezno prezračenost prostorov, kjer se nahajajo kurilne naprave, zlasti v kurilni sezoni. Priporočljiva je namestitev detektorjev ogljikovega monoksida, ki pravočasno opozorijo na prisotnost plina v zraku. Nikoli ne smemo uporabljati žarov ali drugih kurišč v zaprtih prostorih in moramo zagotoviti, da se izpušni plini iz vozil ne zadržujejo v garažah ali bližini bivalnih prostorov.
