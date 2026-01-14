Štiričlanska družina v bolnišnici zaradi zastrupitve s plinom

Policisti so obvestilo o zastrupitvi zaradi uhajanja plina dobili ob 1.45 ponoči, je sporočila predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš.

Preiskava je pokazala, da je zaradi nepopolnega izgorevanja plina v peči prišlo do povečanega izločanja ogljikovega monoksida. Vse štiri člane družine so odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer so ugotovili, da so so telesno poškodovani.

Tuja krivda je izključena, zato bo zadeva zaključena s poročilom na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Z zbiranjem obvestil se nadaljuje, je še dodala Rauševa.