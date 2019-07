Štiriletnica iz Rovinja, ki jo je oče pustil v razgretem avtomobilu, umrla v bolnišnici

V četrtek je okoli 14.30 ure oče štiriletnega otroka klical reševalce v Rovinju. Ti so ob prihodu pred družinsko hišo našli štiriletnico v slabem zdravstvenem stanju in z visoko vročino.Ugotovili so, da je bila v avtomobilu zaprta več kot dve uri na približno 40 stopinjah Celzija. Takoj so jo prepeljali v puljsko bolnišnico, zatem pa v bolnišnico v Reko, saj je bilo njeno stanje kritično.

V reški bolnišnici je malčica to jutro umrla, poročajo hrvaški mediji. Njena starša se naj bi odločila za darovanje njenih organov, da bi rešila druga življenja.