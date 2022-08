Štirje Hrvati osumljeni tihotapljenja drog in orožja, tudi prek Slovenije

Hrvaški kriminalisti so med preiskavo domov osumljenih našli različne dele pištol in pušk, večje količine denarja, paket snovi, podobne hašišu, 28 paketov posušene rastline, podobne marihuani, ter mobilne telefone in prenosne računalnike.

Policija in preiskovalci iz hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) sumijo, da so si 41-letni in 29-letni Hrvat ob sodelovanju z 37-letnim in 32-letnim Hrvatom ter drugimi, za zdaj še neznanimi osebami, najkasneje od 21. maja in do 29. junija 2020 med seboj razdelili vloge nabavljanja, prevoza in prenosa večjih količin orožja in streliva čez državno mejo in prek ozemelj držav članic Evropske unije.

Skupina je delovala na območju Zagreba in Splita ter Slovenije in Italije, iz Hrvaške do Italije pa so prek Slovenije najmanj enkrat pretihotapili 31 kosov orožja, med njimi 20 avtomatskih pušk, v vrednosti 50.000 evrov.

Kriminalisti poleg tihotapljenja in preprodaje orožja preiskujejo tudi kaznivo dejanje tihotapljenja in preprodaje drog. 29-letnega in 37-letnega Hrvata ter druge, za zdaj še neznane osebe sumijo, da so najkasneje od 22. junija 2020 do 30. junija 2020 vzpostavili poti za tihotapljenje marihuane na območju Zagreba ter Španije, Francije in Švedske.

Potem ko se je 37-letnik dogovoril za prevoz in pot, je 29-letnik organiziral njeno natovarjanje na tovornjake in nadaljnji prevoz pod krinko zakonitega prevoza. Francoski policisti so tovor prestregli na meji med Španijo in Francijo in zaplenili 171 kilogramov marihuane.