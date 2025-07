V Luciji so štirje neznani fantje, stari okoli 20 let, pretepli 14-letnika in mu vzeli denar. Najprej naj bi ga izzivali, nato pa ga je eden od njih udaril. 14-letniku in trem njegovim prijateljem so vzeli telefone in jih vrgli na tla, 14-letniku so vzeli tudi denar in pobegnili, so sporočili s Policijske uprave Koper.