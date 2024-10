Štirje obtoženci iz domnevne kriminalne združbe priznali krivdo

Postopek s tožilcem je potekal korektno, so vsi trije dejali pred sodnikom Srečkom Škerbcem . Sodnik je sporazum med obtoženimi in tožilcem sprejel, sodbo pa bo trojici, ki je v hišnem priporu, razglasil v ponedeljek.

Krivdo sta danes priznala Draženka Mačak in Edin Sakić . Draženka Mačak, sicer obtožena zlorabe prostitucije ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, se je z državnim tožilcem sporazumela za dve leti in pet mesecev zaporne kazni. Njen partner Sakić, med drugim obtožen zlorabe prostitucije ter neupravičene proizvodnje in prometa z drogami, pa se je sporazumel za leto in 10 mesecev zapora.

Na predobravnavnem naroku se je danes zglasil tudi Stefan Trajković, obtožen zlorabe prostitucije. Tudi Trajković je krivdo priznal. S tožilstvom je podpisal sporazum za eno leto in mesec dni pogojne zaporne kazni ter denarno kazen in odvzem premoženjske koristi.

Predobravnavni narok v isti zadevi je sicer potekal že v ponedeljek. Prvoobtožena Laura Teuta Kovče ter obtoženca Sashko Krstevski in Almin Rujović krivde niso priznali.

Kot je poročal Dnevnik, naj bi obtoženci prek srbskih spletnih strani iskali ženske za delo maserk v Sloveniji. Organizirana kriminalna združba naj bi ženske nato prisilila v prostitucijo, med drugim na določenih ljubljanskih lokacijah.

Zelo pomembno vlogo je po poročanju časopisa imela Laura Teuta Kovče, obtožena zlorabe prostitucije med prestajanjem devetletne zaporne kazni. Glavni povezovalni člen združbe pa je bil po trditvah tožilstva Mladen Bilić.

Ljubljanski policisti so 27 članov kriminalne združbe za 113 dejanj s področja organizirane kriminalitete ovadili decembra lani. Združba se je ukvarjala s trgovino z ljudmi, prostitucijo, organiziranim prevozom tujcev čez mejo in trgovino s prepovedanimi drogami, so navedli. Kriminalisti so preiskavo začeli konec leta 2021, ko so prejeli prijave dveh žrtev trgovine z ljudmi, ki so ju izkoriščali za namene prostitucije.