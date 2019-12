Štirje psi v okolici Kopra napadli domačinko, potrebovala je zdravniško pomoč

V okolici Kopra, natančneje v Boninih, so štirje psi napadli 50-letno žensko. Ta jih je opazila na svojem dvorišču, kjer so se sprehajali brez nadzora. Skrbnika psov je želela opozoriti, zato je odšla iz hiše, takrat pa jo je najprej napadel en pes, nato pa so pritekli še trije in jo pričeli gristi po celem telesu. Ko je začela kričati na pomoč, so z napadom prenehali, so pa na njo v bližini še vedno renčali. Zaradi lažjih poškodb je morala oškodovanka zdravniško pomoč poiskati na urgenci v izolski bolnišnici.