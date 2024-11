'Stiska je morala biti res velika': gre za umor ali naravno smrt dojenčka?

Domačini so po tem, ko so na odlagališču kosovnega materiala v naselju ob Koseškem bajerju našli trupelce dojenčka, močno pretreseni. Prav tako tudi policisti, ki za policijskim trakom budno iščejo morebitne dokaze in nadzirajo dogajanje. S prizorišča so namreč dopoldne začeli odvažati odpadne kose smeti; nič ne gre izza traku, ne da bi preverili kriminalisti. Ugotoviti morajo okoliščine smrti dojenčka in sestaviti zahtevno sestavljanko ozadja tega grozljivega prizora.