Stojan Fajmot se je odpeljal s kolesom, od takrat ga niso videli

Stojan Fajmot je visok okoli 185 centimetrov in težak približno 90 kilogramov. Ima kratko pristrižene črne lase.

Ko se je v sredo od doma odpeljal s kolesom, je bil oblečen v temno vijolične kolesarske hlače do kolen, temno vijolično kolesarsko športno majico z napisom "Javna razsvetljava" ter obut v športne copate temno zelene barve s črnimi črtami. Uporabljal je belo kolesarsko čelado, s seboj pa je imel tudi črn nahrbtnik.

Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali njegovo kolo, da informacije nemudoma sporočijo na najbližjo policijsko postajo, neposredno na Policijsko postajo Slovenj Gradec (02) 872 64 00, na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.