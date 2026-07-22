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Črna kronika

Stojan Fajmot se je odpeljal s kolesom, od takrat ga niso videli

Dravograd, 22. 07. 2026 06.11 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Stojan Fajmot

Svojci od srede od 10. ure pogrešajo 60-letnega Stojana Fajmota z območja Dravograda. Od doma se je odpeljal z moškim gorskim kolesom modre barve in se od takrat ni vrnil.

Stojan Fajmot je visok okoli 185 centimetrov in težak približno 90 kilogramov. Ima kratko pristrižene črne lase.

Ko se je v sredo od doma odpeljal s kolesom, je bil oblečen v temno vijolične kolesarske hlače do kolen, temno vijolično kolesarsko športno majico z napisom "Javna razsvetljava" ter obut v športne copate temno zelene barve s črnimi črtami. Uporabljal je belo kolesarsko čelado, s seboj pa je imel tudi črn nahrbtnik.

Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali njegovo kolo, da informacije nemudoma sporočijo na najbližjo policijsko postajo, neposredno na Policijsko postajo Slovenj Gradec (02) 872 64 00, na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

pogrešana oseba Stojan Fajmot policija

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