Stojan Petrič in soobtoženi oproščeni na sojenju v primeru prevzema Etre

Tožilstvo je za Tomaža Kmecla in Petra Novaka predlagalo po dve leti zapora, za Uroša Stabeja in Metoda Smrekarja pa po leto dni zapora. Državni tožilec Tomaž Bauman je za obtožene zahteval tudi plačilo stranskih denarnih kazni in sorazmernega deleža stroškov kazenskega postopka. Podjetji Torion Tomaža Kmecla in Energotrans Petra Novaka naj bi vrnili po 850.000 evrov dividend, petodstotni delež v Etri pa bi morala prenesti na Slovenski državni holding. Zagovorniki obtoženih so za vse predlagali oprostilne sodbe.