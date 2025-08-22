Stojanović ne prizna očitkov tožilstva o trgovanju s prepovedano drogo

Tožilstvo Bojanu Stojanoviću očita, da naj bi skupaj s soobtoženimi Dinom Muzaferovićem - Cezarjem, Jakom Bergantom, Rolandom Cretujem in Osmanom Kostićem v več stanovanjih v Ljubljani hranil različno količino prepovedane droge, tudi za namene njene nadaljnje prodaje. Gre za štiri obtožene, ki jim tožilstvo očita tudi vpletenost v lanski umor Satka Zovka v Ljubljani. Vsi so se ta teden izrekli za nedolžne in krivde za očitana kazniva dejanja po obtožnici niso priznali.

Stojanović krivde za očitana kazniva dejanja danes ni priznal, njegova zagovornica Sanda Aćimović pa je podala predloge za izločitev dokazov. Podobno kot njeni kolegi v preteklih dneh je predlagala izločitev vseh dokazov, ki jih je policija pridobila s tajnim opazovanjem obtoženega Berganta v dneh po umoru.

Različno prepovedano drogo, med drugim kokain, konopljo, snov, ki vsebuje morfin, in snov, ki vsebuje heroin, naj bi omenjeni hranili v stanovanju bloka na Cesti Ceneta Štuparja in v avtomobilu Fiat Punto z ukradenimi registrskimi tablicami. Muzaferović, Bergant, Cretu in Stojanović naj bi prepovedano drogo hranili tudi na Topniški ulici v Ljubljani, Stojanović sam pa naj bi jo za namene nadaljnje prodaje hranil tudi na Resljevi cesti.

Po mnenju obrambe je policija sledila osebi, za katero v času sledenja ni bilo izkazano, da je osumljena oseba, saj Bergant ni ustrezal karakteristikam, navedenim v odredbi za opazovanje. Predlagala je tudi, da se iz sodnega spisa izločijo dokazi, ki se nanašajo na sledenje Berganta izven Slovenije, saj policija zato po mnenju zagovornice ni imela dovoljenja. Odredba tožilstva se je namreč nanašala le na Slovenijo, Bergantu pa naj bi policisti sledili tudi na Hrvaško, je opozorila.

Po mnenju zagovornice so bili nezakonito pridobljeni tudi podatki s sledilne naprave, nameščene na avtomobil pokojnega Zovka, zato predlaga, da se izločijo iz sodnega spisa. Kriminalisti so namreč med preiskavo na Zovkovem audiju našli sledilnik GPS, ki so ga nekaj dni pred umorom na skriti del avtomobila namestili storilci.

Kot je opozorila, so policisti podatke pridobili z vstopom v informacijski sistem ponudnika sledilne naprave, odredba preiskovalne sodnice pa se je nanašala le na preiskavo elektronskih podatkov, shranjenih na oziroma v sledilni napravi. Zato bi po njenem mnenju preiskovalna sodnica morala izdati odredbo, ki bi ponudniku storitev naložila, da predloži vse razpoložljive podatke. Opozorila je tudi, da se server za informacijske podatke nahaja v ZDA, kjer bi po njenem mnenju zato tudi morali izvršiti pregled podatkov s sledilne naprave.

Spomnimo. Truplo Zovka so našli 29. novembra lani na Brdu v Ljubljani. Ko se je Zovko vračal iz tamkajšnje igralnice v hotelu Mons, sta dva, za zdaj še neidentificirana storilca, vanj izstrelila več deset nabojev.