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Črna kronika

Storilci poznajo način dela: kako je bilo z varnostjo?

Ljubljana, 23. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
V BTC-ju več policijskih patrulj zaradi kaznivega dejanja.

Že drugič v tem tednu so roparji sredi belega dne napadli vozilo za prevoz denarja. Po ponedeljkovem ropu v Izoli se je skoraj enak scenarij odvil še v ljubljanskem BTC. V obeh primerih je šlo za isto varnostno podjetje, roparji pa so izkoristili trenutek, ko sta varnostnika zapustila vozilo, in iz njega odnesli večjo količino gotovine

Policija vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o vozilu ali storilcih, poziva, naj jih sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

V oddaji 24UR ZVEČER  je bil tudi strokovnjak za varnost Denis Čaleta, ki je ocenil, da je za dokončne odgovore o okoliščinah ropa še prezgodaj, saj javnosti manjkajo ključni podatki, predvsem o količini prevažanega denarja.

Po njegovih besedah je prav količina gotovine odločilna za določitev varnostnega razreda prevoza, od katerega so odvisni tudi predpisani varnostni ukrepi.

"Da bi lahko konkretno odgovoril na vaše vprašanje, bi bilo treba poznati še nekaj dodatnih informacij, ki jih organi niso posredovali, predvsem za kakšno količino denarja gre. Od tega je namreč odvisno, v kateri razred varovanja sodi takšen prevoz in kateri varnostni ukrepi morajo biti izvedeni," je pojasnil.

Ker sta vozilo zapustila oba varnostnika, Čaleta sklepa, da je najverjetneje šlo za prevoz nižjega varnostnega razreda, kar običajno pomeni manjšo količino gotovine.

Kljub temu meni, da se glede na doslej znane informacije porajajo vprašanja, ali so bili spoštovani vsi predpisani varnostni standardi.

"Predstavnik policije je povedal, da je bilo vlomljeno v voznikov prostor. Po standardih bi moral biti denar ločen od voznikovega prostora, shranjen v posebnem prostoru, vozilo pa bi moralo biti ob odhodu varnostnikov ustrezno zavarovano z alarmom. V tem primeru temu očitno ni bilo tako, zato se lahko upravičeno vprašamo, ali so bili zagotovljeni vsi varnostni standardi," je dejal.

Po njegovem mnenju kaže tudi na to, da so storilci zelo dobro poznali način dela varnostnega podjetja.

"Najverjetneje gre za organizirano kriminalno združbo, ki je ustrezno usposobljena in lahko razpolaga tudi z ustreznimi tehničnimi pripomočki. Denar je lahko shranjen v posebnih varnostnih kovčkih, ki imajo mehanizme za obarvanje gotovine ob nepooblaščenem odpiranju. Vemo pa, da so na črnem trgu dostopni tudi sistemi, s katerimi je mogoče takšne kovčke odpirati. Zato lahko upravičeno domnevamo, da gre za storilce, ki so tudi tehnično dobro usposobljeni."

Čaleta je pojasnil še, da je gotovina, ki jo prevažajo varnostna podjetja, praviloma zavarovana, vendar le, če so bili med prevozom upoštevani vsi predpisani postopki.

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"Če se v preiskavi ugotovi, da so varnostniki ali varnostna služba opustili katerega od predpisanih varnostnih standardov, lahko za nastalo škodo odgovarjajo tudi odškodninsko," je opozoril.

Poudaril je še, da je število varnostnikov odvisno od varnostnega razreda posameznega prevoza.

"Pri prevozih višjih varnostnih razredov sodeluje več varnostnikov. Pri najvišjih razredih so praviloma trije, eden pa mora ves čas ostati v vozilu, ki ga je mogoče odpreti le od znotraj. Glede na to, da sta v tem primeru vozilo zapustila oba varnostnika in v njem ni ostal nihče, lahko sklepamo, da je šlo za prevoz nižjega varnostnega razreda oziroma za manjšo količino gotovine," je sklenil.

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