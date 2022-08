Storilec na Cetinju moril z lovsko puško, najprej je ustrelil otroka

Strelski pohod na jugu Črne gore je storilec začel v petek popoldne: "Ustrelil je družino, katere člani so živeli v prostorih njegove hiše v naselju Medovina kot podnajemniki. Uporabil je lovsko puško in ubil otroka, stara 8 in 11 let. Ustrelil je tudi njuno mamo, ki je nato v bolnišnici poškodbam podlegla. Storilec je stopil ven in z istim orožjem začel streljati še po stanovalcih tega naselja. Ubil jih je sedem, še šest pa jih je ranil," je direktor generalne policijske uprave Zoran Brđanin povzel kronologijo tragičnega dogajanja.

Dodal je, da je bil v streljanju ranjen tudi eden izmed policistov, ki so prihiteli na kraj. Osumljenec je bil nazadnje ubit tudi sam, vendar pa naj ga ne bi ustrelila policija, kot so črnogorski mediji sprva poročali, pač pa eden izmed civilistov.

Brđanin je izpostavil, da motiv za "gnusen zločin" še ni znan, saj preiskava še poteka. Obljubil je, da bo javnost obveščena o vseh podrobnostih, ko bo znanega več. Ministrstvo za notranje zadeve, policijska uprava in vrhovno tožilstvo ob tem pozivajo k zadržanosti, saj je prišlo do velike tragedije.

Kljub temu, da veliko podatkov s strani policije še ni, so več o tragičnem dogodku pisali na srbskem Telegrafu. Smrt je moški sejal kar 45 minut v okolici svoje hiše, pri tem pa ubil sedem ljudi in ranil šest. Policisti, ki so prišli na kraj dogodka po obvestilu o streljanju, se mu niso mogli približati, saj je streljal nanje. Streljal je tudi na ekipo nujne medicinske pomoči in ji preprečil pomoč ranjenim sovaščanom. Čeprav so prvi podatki kazali na to, da se je morilec ubil sam, je sinoči višja dežurna tožilka Andrijana Nastić po preiskavi sporočila, da je morilca ubil someščan, a ni razkrila njegove identitete.

Policija prav tako še ni uradno sporočila imena osumljenca, objavili so le inicialke V.B. Mediji iz širše regije pa navajajo, da gre za Vuka Borilovića, povod za streljanje pa naj bi bilo neplačilo najemnine, piše srbski Telegraf.

Dve osebi so hospitalizirali v cetinjski bolnišnici in sta izven življenjske nevarnosti. Štiri osebe so hospitalizirali in operirali v Kliničnem centru Črne gore, od koder sporočajo, da je eden od operiranih še vedno življenjsko ogrožen, poročajo tuji mediji. Med šestimi ranjenci so tudi mladoletne osebe in policist.

Novice o strelskem pohodu v Črni Gori, so segle onkraj državnih meja. Odzvalo se je veliko tujih medijev, ki poročajo o tragediji, poleg tega pa sožalja prihajajo iz vseh koncev sveta. Na Twitterju se je tako denimo danes oglasil Visoki predstavnik za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, Josep Borell in prebivalcem Črne Gore zaželel ter družinam preminulih iskreno sožalje. Izjemna ni niti Slovenija, na Twitterju se je oglasila tudi naša vlada ter izrazila sožalje.