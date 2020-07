Storilec vrnil defibrilator in priložil opravičilo

Pred dnevi so neznanci iz gasilskega doma v Stanežičah ukradli defibrilator. Po nekaj dneh iskanja so defibrilator le dobili nazaj. In to z opravičilom. Kot so zapisali gasilci, so veseli, da je storilec svoje dejanje prepoznal kot napačno in defibrilator vrnil na svoje mesto.

Defibrilator je bil iz gasilskega doma v Stanežičah ukraden 22. julija okrog 1:20 zjutraj. Gasilci so nato tudi objavili fotografijo prazne omarice in storilca, ki so ga posnele nadzorne kamere. Kot so zapisali, je sledil velik odziv občanov. Nato pa se je čez nekaj defibrilator vrnil, skupaj s priloženim opravičilom. "Veseli nas, da je storilec svoje dejanje prepoznal kot napačno in AED vrnil na svoje mesto," so zapisali na Facebookovem profilu. Ob tem so se zahvalili tudi vsem, ki so pomagali pri iskanju. "Brez vaše pomoči izid verjetno ne bi bil tak kot je. Defibrilator je spet na svojem mestu in pripravljen za reševanje življenj."