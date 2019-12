Storilke pod pretvezo vstopale v stanovanja, kradle denar in nakit

Njihove žrtve so bili starejši občani, najmlajša žrtev je bila stara 76 let, najstarejša pa 99. Pod pretvezo, da so zadeli nagradno masažo oziroma da prihajajo iz centra za socialno delo, so jih prepričale, da jih spustijo v stanovanje

Oškodovance so za krajši čas zamotile tako, da so jih masirale z manjšimi masažnimi aparati, medtem pa so preostale storilke neopazno vstopile v stanovanje, katero so pregledale ter ukradle denar in nakit, sporočajo s PU Koper. Zatem so stanovanje zapustile.

28. novembra so policisti v dopoldanskem času prejeli obvestilo občana, da so na parkirišču med blokoma, na Ulici Vena Pilona v Kopru, tri ženske, ki po stanovanjih prodajajo prte. Po obvestilu občana so jih izsledili in posumili, da gre za storilke, ki izvršujejo omenjena kazniva dejanja. Z vsemi je bil opravljen postopek, pri eni od oseb pa je bil zasežen manjši masažni aparat. Z vsemi oškodovanci pa so v nadaljevanju opravili prepoznavo oseb po fotografijah.