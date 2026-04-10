Spregovorila očeta dveh napadenih deklet iz Nove Gorice

V sredo dopoldne sta 16-letni sošolki sedeli pred nakupovalnim središčem, ko je do njiju pristopil neznan moški.

Oče pretepenega dekleta je povedal: "Nič ni rekel, nato je hčerko prijel za ramo in lase. Padla je na tla, strgala si kavbojke, bila je vsa umazana." Njena sošolka je utrpela še hujše poškodbe. "Sošolko je tepel po obrazu, pokrivala se je z rokami, z rameni jo je tolkel ob zid," je dodal.

Napadalec, 25-letni Italijan iz italijanskih Brd, se je ustavil šele ob posredovanju dveh mimoidočih žensk in moškega. Policija ga je kmalu prijela sredi trgovine; po zaslišanju ostaja v priporu. Policisti so ga povezali tudi z napadom pred mesecem dni na 18-letnico v borovem gozdičku, po katerem je pobegnil s kolesom.

Stisko in šok ob tem ponovno doživlja tudi 20-letnica, ki jo je isti moški napadel pred dvema letoma, ko se je vračala domov. Njen oče se spominja: "Zaslišal sem hčerkin krik, jo je poskušal posiliti. Potem sem tekel dol, videl tega človeka in hčerko zraven. Ko me je videla, si je oddahnila in tekla v hišo. Jaz sem fanta prijel za roko, za nadlaht, da mi ne uide." Policija je takrat hitro prišla, a je napadalca pozneje izpustila, kar je povzročilo dodatni šok.

Tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik je pojasnil, da je bil osumljenec v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Na novogoriškem okrožnem tožilstvu so pojasnili, da je bil osumljeni že predobravnavan za poskus posilstva, za kar je zoper njega vložen obtožni akt pred sodiščem. Poleti bosta minili dve leti od napada, strah pa ostaja.

"Že od osnovne in srednje šole je vsak dan hodila s šolskim nahrbtnikom. Še vedno si ne upa sama stopiti iz dvorišča brez spremstva," pove oče napadenega dekleta.

Oba očeta poudarjata, da bi bilo nezaslišano, če bi se osumljeni lahko znova prosto sprehajal po ulicah. "Vsaj prepoved vstopa v to državo. Naj ga v državi, od koder prihaja, ustrezno zdravijo ali zaprejo, kakorkoli," pravi eden. Drugi dodaja: "Po moje bi moral v kakšno ustanovo, na zaprt oddelek. Dokler ni za med ljudi, nima kaj delati na prostosti."

Na sodišču naj bi Italijan celo izjavil, da bo ob povratku na ulico nadaljeval s takšnim početjem.