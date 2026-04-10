Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Spregovorila očeta dveh napadenih deklet iz Nove Gorice

Nova Gorica, 10. 04. 2026 20.05 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Nova Gorica

V Novi Gorici je 25-letni Italijan že trikrat sredi belega dne napadel dekleta. Pred dvema letoma je skušal posiliti 19-letnico, pred mesecem dni je fizično napadel 18-letno dekle in njenega prijatelja, predvčerajšnjim pa še dve 16-letnici pred nakupovalnim središčem. Starši napadenih deklet ne morejo verjeti, da nasilneža ne morejo ustaviti.

V sredo dopoldne sta 16-letni sošolki sedeli pred nakupovalnim središčem, ko je do njiju pristopil neznan moški.

Oče pretepenega dekleta je povedal: "Nič ni rekel, nato je hčerko prijel za ramo in lase. Padla je na tla, strgala si kavbojke, bila je vsa umazana." Njena sošolka je utrpela še hujše poškodbe. "Sošolko je tepel po obrazu, pokrivala se je z rokami, z rameni jo je tolkel ob zid," je dodal.

Napadalec, 25-letni Italijan iz italijanskih Brd, se je ustavil šele ob posredovanju dveh mimoidočih žensk in moškega. Policija ga je kmalu prijela sredi trgovine; po zaslišanju ostaja v priporu. Policisti so ga povezali tudi z napadom pred mesecem dni na 18-letnico v borovem gozdičku, po katerem je pobegnil s kolesom.

Stisko in šok ob tem ponovno doživlja tudi 20-letnica, ki jo je isti moški napadel pred dvema letoma, ko se je vračala domov. Njen oče se spominja: "Zaslišal sem hčerkin krik, jo je poskušal posiliti. Potem sem tekel dol, videl tega človeka in hčerko zraven. Ko me je videla, si je oddahnila in tekla v hišo. Jaz sem fanta prijel za roko, za nadlaht, da mi ne uide." Policija je takrat hitro prišla, a je napadalca pozneje izpustila, kar je povzročilo dodatni šok.

Tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik je pojasnil, da je bil osumljenec v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Na novogoriškem okrožnem tožilstvu so pojasnili, da je bil osumljeni že predobravnavan za poskus posilstva, za kar je zoper njega vložen obtožni akt pred sodiščem. Poleti bosta minili dve leti od napada, strah pa ostaja.

"Že od osnovne in srednje šole je vsak dan hodila s šolskim nahrbtnikom. Še vedno si ne upa sama stopiti iz dvorišča brez spremstva," pove oče napadenega dekleta.

Oba očeta poudarjata, da bi bilo nezaslišano, če bi se osumljeni lahko znova prosto sprehajal po ulicah. "Vsaj prepoved vstopa v to državo. Naj ga v državi, od koder prihaja, ustrezno zdravijo ali zaprejo, kakorkoli," pravi eden. Drugi dodaja: "Po moje bi moral v kakšno ustanovo, na zaprt oddelek. Dokler ni za med ljudi, nima kaj delati na prostosti."

Na sodišču naj bi Italijan celo izjavil, da bo ob povratku na ulico nadaljeval s takšnim početjem.

Nova Gorica napad posilstvo mladoletnici pripor

Čezmejno policijsko zasledovanje: voznik bežal iz Slovenije v Italijo

bibaleze
Portal
Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
vizita
Portal
Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
cekin
Portal
Ko se davčni raj zamaje: zakaj se svetovna elita obrača proti Italiji
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
moskisvet
Portal
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
dominvrt
Portal
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
okusno
Portal
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Creed: Rojstvo legende
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641