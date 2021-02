Srhljivo odkritje v Novem mestu: pri prenovi stanovanja našli okostje

Pri prenovi stanovanja v Novem mestu so našli ostanke okostja. To je poslano v analizo. Neuradno so okostje odkrili v stari keramični peči. Forenziki in kriminalisti so na delu.

V oddaji 24UR so poročali o strašljivem odkritju v Novem mestu, kjer so pri prenovi kupljenega starejšega stanovanja v stari keramični peči odkrili dele okostja mlajšega človeka. Neuradno so našli tudi lobanjo. Slika je simbolična. Policijska predstavnica PU Novo mesto je potrdila, da so včeraj pri prenovi stanovanja v Novem mestu našli del okostja, kriminalistična preiskava pa še poteka. Okostje je poslano v analizo, zato več informacij še ne morejo podati.