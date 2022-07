Strela na Triglavu udarila več planincev, reševalci ostali ujeti na Kredarici

Nekaj pred 15. uro je na Malem Triglavu udarila strela, pri čemer je bilo poškodovanih deset planincev, od tega eden huje. Gorski reševalci GRS Mojstrana, Kranjska Gora in Rateče so skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku in helikopterjem slovenske policije zaradi megle ostali ujeti na Kredarici.

Dežurna ekipa HNMP s helikopterjem Slovenske vojske nudi pomoč in prevaža gorske reševalce čim višje na goro, da bodo lahko čim prej nudili pomoč poškodovanim, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Kaj storiti, če nas v gorah ujame nevihta? Najvarneje pred strelo je na melišču

V Sloveniji je največ strel v goratem in hribovitem območju, ki se vleče od zahodne meje prek južnih Julijskih Alp proti Kamniško-Savinjskim Alpam in naprej proti Pohorju.

Če nas v gorah vseeno ujame nevihta, pa je treba nemudoma sestopiti z grebenov in izpostavljenih vrhov. Še toliko pomembneje je to na območjih, kjer so jeklenice oz. predmeti iz železa ali pa skala rdeča, kar pomeni, da vsebuje kovine. Prav tako pa s sebe odstranimo vse kovinske predmete, ki bi lahko delovali kot strelovodi.

Če je le možno, poiščimo zavetje in se tako zaščitimo pred njo in dežjem. Če se zatečemo v votlino, naj bo ta dovolj velika. Nahrbtnik (ali vrv) postavimo sredi votline in se usedemo nanj, noge pri tem tiščimo skupaj in jih objamemo z rokami. Najvarneje pred udarom strele je na melišču. Izogibamo pa se tudi osamelih dreves in izpostavljenih predmetov.