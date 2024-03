Strelca z balkona hiše na območja Ptuja obsodili na leto in pol zapora

Policisti so mu odvzeli prostost 26. septembra lani po skoraj desetih urah pogajanj. Zjutraj se je zaprl v stanovanjsko hišo, večkrat stopil na balkon, sprožil več strelov in pri tem zadel mimovozeči avtomobil, v katerem sta bili dve osebi. Prav tako je večkrat meril proti policistom. Ob prijetju se je policistom upiral, zato so uporabili prisilna sredstva.

V hišni preiskavi so mu zasegli približno 2000 nabojev, pa tudi pištolo in zračno puško, za kateri je imel dovoljenje za posest. Prav tako so zasegli manjšo količino prepovedanih drog, in sicer konopljo, MDMA in amfetamine.