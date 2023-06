Strelec na Fužinah naj bi bil Policiji dobro znan

Tudi po tem, ko se je v Ljubljani znočilo, so v ljubljanskih Fužinah še svetile policijske luči. Kriminalistična preiskava dogajanja v enem izmed tamkajšnjih lokalov je namreč še vedno v teku, Policija pa je zato z informacijami precej skopa. Zaenkrat so potrdili, da sta pod streli, ki so se v prestolnici zaslišali nekaj red 15. uro popoldan, umrla 57- in 58-letni moški. V neposredni bližini so našli tudi truplo 47-letnika iz območja Ljubljane, za katerega domnevajo, da je storilec.

Kot je za 24UR ZVEČER pojasnila penologinja in novinarka Večera Damjana Žišt, gre neuradno za starega znanca Policije, ki je bil v preteklosti pravnomočno obojen za več kaznivih dejanj, med drugim tudi nasilja in posilstva. Pred kratkim naj bi končal s prestajanjem zaporne kazni, ob tem pa obiskal lastnika in solatnika zastavljalnice v Fužinah, s katerima je pred obsodbo sklenil 'poslovni dogovor'. Takrat naj bi v njuno poslovalnico prinesel zanj zelo pomemben zlat nakit, v zameno pa prejel gotovino. Ob vrnitvi v svobodo pa je nakit zahteval nazaj, a naj bi moška od njega izsiljevala večjo vsoto, kot jo je za isti nakit prejel pred leti. "To naj bi ga močno razjezilo," je komentirala Žištova.