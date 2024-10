Streljal v zrak in pobegnil

Na kraj je odšlo več policijskih patrulj, ki so zbirale obvestila, opravile ogled in pregledale širše območje.

"Po prvih ugotovitvah naj bi osumljenec, ki je pred prihodom policistov pobegnil s kraja, streljal v zrak. Preverili so tudi morebitno ogrožanje helikopterja Slovenske vojske na območju Cerkelj ob Krki, vendar je bilo ugotovljeno, da v tem času helikopter ni bil v zraku," so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Policisti so nato izvajali aktivnosti za izsleditev osumljenca kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Danes so 26-letnega osumljenca izsledili in prijeli, nadaljuje se tudi preiskava in ugotavljanje vseh okoliščin. "Zoper storilca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Nadaljujejo pa tudi s preiskavo kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, saj so posamezniki iz naselja ovirali delo policistov in proti njim metali kamenje," so še sporočili policisti. Poškodovan ni bil nihče, prav tako niso bila poškodovana službena vozila.