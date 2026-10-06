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Črna kronika

Streljal z balkona s pištolo in metal petarde

Kranj, 06. 10. 2026 12.28 pred 59 minutami 1 min branja 19

Avtor:
M.V.
Zaseg pirotehnike

Vznemirjeni občani so poklicali kranjsko policijo, potem ko je z balkona enega izmed stanovanjskih blokov na območju Planine odjeknilo več strelov. Na kraj je prispelo več policijskih patrulj in ugotovilo, da je s pištolo streljal 55-letnik.

Streljanje se je zgodilo v nedeljo okrog 11. ure. Občani so policiste obvestili o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljanju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov na tem območju.

Policisti so kraj zavarovali ter preprečili nadaljnje kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe Okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev, so sporočili iz PU Kranj.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o orožju.

"Gorenjski policisti bomo tudi v prihodnje pozorno spremljali varnostne razmere na celotnem območju Gorenjske, izvajali preventivne in represivne ukrepe ter zagotavljali ustrezno prisotnost na terenu. Naš cilj ostaja zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi, njihovega premoženja in kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce."

Občanom pa svetujejo, da o vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa naj pokličejo interventno številko 113.

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streljal balkon pištola petarde

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KOMENTARJI19

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GIANT
06. 10. 2026 13.36
Sami smo si krivi, ker smo to dovolili, zdaj nas pa tepe"bratstvo i jedinstvo". Če bo šlo tako naprej bomo Slovenci manjšinski narod na teh prostorih, imeli bomo "skupštinu", praznoval se bo Vidovdan in Ramazan.... ne verjamete? Samo en primer: vnukinja hodi v tretji razred. V tretjem razredu so natanko trije učenci slo. priimka. Ostali se med seboj pogovarjajo v tujem jeziku, slovenščino tolčejo samo ko morajo. In še, v našem naselju so v letu 2026 ne Slovenci kupili 8 hiš.
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-1
0 1
Zalchi
06. 10. 2026 13.32
Zanimivo...mi pa nabavljamo dušilce, da ne vznemirjamo prebivalcev v okolici strelišča. Epiloga tega početja pa ne bomo nikoli izvedeli, ker nasliv ne bo tako udaren
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0 0
Zalchi
06. 10. 2026 13.32
naslov...
Odgovori
0 0
MarkoJur
06. 10. 2026 13.30
Če bi padu z balkona, bi bilo mir....
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+2
2 0
Jimi1
06. 10. 2026 13.25
Manjšinci so se s svojimi RA-TA-TA mašincami potuhnili in policija pleni "strelce" z pirotehniko katero trgovci celo razglašajo ,da jo je legalno uporabljati celo leto... Imam občutek, da tu glede slednjega nekdo laže?
Odgovori
-1
1 2
Slash
06. 10. 2026 13.21
To je njihova kultura! Ne obsojajte!
Odgovori
+1
2 1
Artechh
06. 10. 2026 13.17
A to je ta zidar katerega rabimo?
Odgovori
+4
6 2
MalaMis
06. 10. 2026 13.10
50+ star možakar. Saj ni čudno, da gre vse v maloro.
Odgovori
+6
9 3
smetilka
06. 10. 2026 13.04
kako bodo otroci takih budal normalni
Odgovori
+20
22 2
IKOSS
06. 10. 2026 13.00
Glasno pokanje v strnjenih naseljih je nedvomno zelo moteče za okolico! Skladno s tem je tudi sankcioniranje kršiteljev smiselna. V isto kategorijo spadajo tudi različno predelani avtomobili. Se je pa treba zavedati, da uporaba takšnega sredstva, kot so ga tokrat zaplenili policisti, za okolico ne predstavlja povečane nevarnosti! S ciljem transparentnosti poročanje, bi omenjeno dejstvo policija in ne nadnje novinarji, v članku morali izpostaviti. Namesto tega je naslov zasnovan veliko bolj senzacionalistično.
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+8
10 2
Pinokio
06. 10. 2026 13.21
Takim nabiti kazen, da jo bodo odplačevali najmanj 10 let v višini 1/3 mesečnega prejemka. Če pa je brezposeln, pa raziskati kako je sploh lahko nabavil to robo. In kdor nima slovenskega državljanstva, takoj deportacija v njegovo državo. Da se zadeve urediti, če se le želi in ne prevlada demokracija brez obveznosti. Sodišča pa dati podporo policistom, ne pa izgrednikom.
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+2
2 0
wsharky
06. 10. 2026 12.59
zagotovo mu je ime Peter
Odgovori
+8
10 2
Matt0
06. 10. 2026 13.18
Peteriqi
Odgovori
+3
3 0
Antena
06. 10. 2026 12.57
Sodišče itak ne bo nič uredilo
Odgovori
+8
9 1
SpamEx
06. 10. 2026 12.56
Rojstni dan?
Odgovori
-3
4 7
pisarniški stol
06. 10. 2026 12.56
Brezzoba država. Vsak lahko počne, kar hoče. Samo pošteni nastradajo.
Odgovori
+12
13 1
Mučenik
06. 10. 2026 12.51
In taki bi imeli volilno pravico....
Odgovori
+14
18 4
medusa
06. 10. 2026 12.49
V prihodnje?! Upam ,da to mislijo v naslednjih 4h mesecih ,ker če ne bom klicala vsak dan po 10x !!! DOVOLJ JE DOVOLJ!!!
Odgovori
+8
10 2
misterbin
06. 10. 2026 12.49
Bosna&Srbija
Odgovori
+11
14 3
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