Streljal z balkona s pištolo in metal petarde

Streljanje se je zgodilo v nedeljo okrog 11. ure. Občani so policiste obvestili o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljanju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov na tem območju.

Policisti so kraj zavarovali ter preprečili nadaljnje kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe Okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev, so sporočili iz PU Kranj.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o orožju.

"Gorenjski policisti bomo tudi v prihodnje pozorno spremljali varnostne razmere na celotnem območju Gorenjske, izvajali preventivne in represivne ukrepe ter zagotavljali ustrezno prisotnost na terenu. Naš cilj ostaja zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi, njihovega premoženja in kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce."

Občanom pa svetujejo, da o vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa naj pokličejo interventno številko 113.