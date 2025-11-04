Moški v Postojni streljal z balkona, doma hranil naboje in pirotehniko

Policisti so ugotovili, da je 44-letni Postojnčan na balkonu svojega stanovanja v Postojni pokal s pištolo, ki je po videzu podobna enostrelnemu kratkocevnemu orožju kategorije B po Zakonu o orožju. S tem je povzročil vznemirjenje občanov Postojne in kršil določila drugega odstavka 11. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Pri njemu so nato na podlagi pisne odredbe Okrajnega sodišča v Postojni opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli 105 nabojev kalibra 7,65 milimetrov, nabojnik za pištolo kalibra 7,65 milimetrov in 58 šibernih nabojev ter več kosov pirotehničnih izdelkov. Gre za izdelke, katerih posest je v Republiki Sloveniji z Zakonom o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih prepovedana.

Proti 44-letnemu Postojnčanu so uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o orožju, zaradi posesti orožja in streliva brez ustrezne orožne listine.