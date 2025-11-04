Svetli način
Črna kronika

Moški v Postojni streljal z balkona, doma hranil naboje in pirotehniko

Postojna, 04. 11. 2025 11.35 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
25

Otrok je v Postojni obvestil policijo, da je v enem od večstanovanjskih blokov v Postojni videl nekoga, ki na balkonu strelja. Policisti so se odpeljali na kraj in pri 44-letnemu moškemu opravili hišno preiskavo, med katero so zasegli več nabojev in kosovo pirotehničnih izdelkov.

Zaseg pirotehničnih izdelkov in nabojev v Postojni.
Zaseg pirotehničnih izdelkov in nabojev v Postojni. FOTO: PU Koper

Policisti so ugotovili, da je 44-letni Postojnčan na balkonu svojega stanovanja v Postojni pokal s pištolo, ki je po videzu podobna enostrelnemu kratkocevnemu orožju kategorije B po Zakonu o orožju. S tem je povzročil vznemirjenje občanov Postojne in kršil določila drugega odstavka 11. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Pri njemu so nato na podlagi pisne odredbe Okrajnega sodišča v Postojni opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli 105 nabojev kalibra 7,65 milimetrov, nabojnik za pištolo kalibra 7,65 milimetrov in 58 šibernih nabojev ter več kosov pirotehničnih izdelkov. Gre za izdelke, katerih posest je v Republiki Sloveniji z Zakonom o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih prepovedana.

Proti 44-letnemu Postojnčanu so uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o orožju, zaradi posesti orožja in streliva brez ustrezne orožne listine.

postojna streljal pirotehnika zaseg
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Semek
04. 11. 2025 12.52
+1
kako so pa sli notri ce golob pravi da se ne sme🤣
ODGOVORI
1 0
a res1
04. 11. 2025 12.52
Mogoče bi pa morali otroci v JV slo klicati, da jih je strah pokanja iz pravega orožja. Pa da vidimo enakopravnost.
ODGOVORI
0 0
Pig Brother
04. 11. 2025 12.50
+2
verjetno je bilo vse naročeno preko spleta. S problematiko omejitve dobave v Slovenije preko spleta se kljub našim 100 opozorilom še vedno nihče ne ukvarja. To se da ustavit, ker se lahko kaznuje tako dostavno službo, naročnika in tudi pošiljatelja. Zanimanja ni. In potem je problem legalna pirotehnika, ki je vsako leto manj moteča že zaradi evropskih standardov, če pa se upošteva pravila, da se je ne uporablja v strnjenih naseljih, ker če se jo ni več to problem pirotehnike ampak uporabnika, je v bistvu nemoteča.
ODGOVORI
2 0
Najpametnejši
04. 11. 2025 12.49
Sem mislu, da policisti ne smejo v stanovanje ali hišo. Aja, mogoče ne grejo samo, če se strelja iz avtomata. Pol raje ne :)
ODGOVORI
0 0
Oliguma
04. 11. 2025 12.49
+2
Tle so pa lahko takoj vdrli..ko je nekdo streljal. V žabjaku..pa še čez šipo ne upajo gledat...pravijo, da morajo met nalog 😆
ODGOVORI
2 0
Crazy_Horse
04. 11. 2025 12.46
+2
streljal slovenec
ODGOVORI
2 0
Agartha enjoyer
04. 11. 2025 12.46
+7
V romske kolibe/barake pa nimajo jajca jit
ODGOVORI
8 1
ManBoy
04. 11. 2025 12.46
+5
Torej bodo rome tudi morali začeti otroci prijavljati, da se bodo začeli zasegi. Ali tam velja obljuba NPM, da bodo pridni?
ODGOVORI
6 1
kokicas
04. 11. 2025 12.45
+3
Kako hitro je vse urejeno že zakoni, ki jih imamo samo policija jih ne izvaja za vse enako. Kaj se čaka na Dolenjskem torej nismo vsi isti in samo govorijo spet
ODGOVORI
4 1
JOSEPH HAYDN
04. 11. 2025 12.43
+6
Otrok legenda
ODGOVORI
6 0
IKOSS
04. 11. 2025 12.41
-1
Okvir za naboje NI ZAKONSKO POSEBEJ REGULIRANO SREDSTVO! Edina izjemna bi bila, v kolikor je bilo uporabljeno pri kaznivem dejanju, oziroma prekršku. Zato se ni čuditi, da se marsikateri postopek na sodišču ne konča z obsodilno sodbo.
ODGOVORI
0 1
Rožle Patriot
04. 11. 2025 12.38
+3
...... Svobodno in brez posledic bi lahko po mili volji streljal v Žabjaku .... ta pa je model ... !!!
ODGOVORI
5 2
Pajo_36
04. 11. 2025 12.38
-1
In pol naj bo orožje svobodnejše za dobit, a ste normalni, pejte mal v Amerike, obe, pa boste vidl, kaj je to ! Ni govora, vse nelegalno orožje zapor 10 let minimalno !
ODGOVORI
1 2
iziizi
04. 11. 2025 12.38
+10
Kako je policija tukaj imela pristojnost za vstop v stanovanje pri ROMH pa nimajo tega zakona ali ga nočejo uporabit
ODGOVORI
11 1
Rožle Patriot
04. 11. 2025 12.35
+14
"Policisti so se odpeljali na kraj in pri 44-letnemu moškemu opravili hišno preiskavo" ...... Torej so po hitrem postopku dobili sodni nalog ... za razliko v Žabjaku ??? !!!
ODGOVORI
15 1
Rabbit
04. 11. 2025 12.35
+6
Komedija. Povedal jim je mulo ki ga je prijavi, nič niso ugotovili. Pri romih so pa tulce avtomata zasegli..!!??
ODGOVORI
8 2
PetindvajsetUR
04. 11. 2025 12.34
+6
V JV Slo bi se tega precej vec nabralo... 😀
ODGOVORI
7 1
r h
04. 11. 2025 12.34
+4
Ne na hladno, bomo imeli davkoplačevalci z njim strošek hrane, elektrike in bivanja. Najboljša je deportacija.
ODGOVORI
4 0
lycan
04. 11. 2025 12.34
+4
Zanimivo da niso našli orožja. Kako da vedno najdejo naboje orožja pa ne.
ODGOVORI
5 1
Un71
04. 11. 2025 12.33
+3
Otrok? Še ime in priimek objavite drugič, da ga lažje najde... Butale
ODGOVORI
4 1
