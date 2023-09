Streljanje na Obali: 60-letnik z lovsko puško 40-letnika zadel v roko

Policisti PU Koper so bili včeraj okoli 20. ure obveščeni, da iz ene od vasi v okolici Kopra v SB Izola peljejo 40-letnega moškega, ki je bil ustreljen z lovsko puško.

V razgovoru so povedali, da so trije moški (dva stara 37 let iz Ljubljane in eden, star 40 let, iz okolice Divače) v vasi z manjšim tovornim vozilom pobirali staro železo pri domačinu. Ko so soseda vprašali, če ima kaj železa tudi on, je rekel, da ne in kraj zapustil. Naložili so staro železo in kraj zapustili, zatem pa slišali glasen pok. Oseba iz sosednje hiše je streljala na vozilo, pri tem pa je izstrelek 40-letnika zadel v roko.

Policisti so ugotovili, da je streljal 60-letni domačin. Nemudoma so postavili blokadne točke, 60-letnika pa prijeli in mu odvzeli prostost. Na strokovni pregled so ga odpeljali v SB Izola. Prav tako je bil odrejen strokovni pregled za vse tri oškodovance.

Danes se nadaljuje ogled kraja in zbiranje obvestil. "Več informacij bomo posredovali javnosti, ko bodo znane vse okoliščine," so še sporočili koprski policisti.