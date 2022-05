Streljanje na osnovni šoli v Teksasu

Po poročanju ameriških medijev se je incident zgodil na osnovni šoli Robb v mestu Uvalde. Po streljanju naj bi moški stekel v šolo, kjer se je zabarikadiral v stavbo. Policija je na kraju dogodka in "se odziva na situacijo", prav tako so poklicali številna reševalna vozila. Več ljudi, ki so bili takrat v bližini, je poročalo, da so slišali streljanje, medtem ko ni jasno, ali je prišlo do streljanja le pred šolo ali tudi znotraj nje.