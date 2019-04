Streljanje na portoroški plaži: streljala 37-letni Srb in 28-letni državljan BiH

Koprski policisti in kriminalisti so po skoraj letu dni zaključili preiskavo strelskega obračuna, ki se je 21. aprila 2018 odvijal na portoroški plaži .

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Koper je 21. aprila lani v popoldanskem času prejel več klicev občanov z obvestili, da so na plaži v Portorožu odjeknili streli. V streljanje naj bi bilo vpletenih več oseb.

Kriminalisti so med leto dni trajajočo preiskavo ugotovili, da so se na portoroški plaži dejansko po predhodnem dogovoru sestali dve skupini oseb, ki pa sta se nato verbalno sprli, domnevno zaradi neporavnanih dolgov iz preteklosti. Pri soočenju sta dva izmed udeleženih izvlekla strelno orožje, nakar je eden proti drugemu izstrelil več strelov. Ena od krogel je pri tem zadela 38-letnega moškega, ki se je takrat kot član skupine nahajal v neposredni bližini enega od strelcev. Zaradi strela je izgubil ravnotežje in se zgrudil na tla. Drugi udeleženi obeh vpletenih skupin so se ob tem

razbežali, prav tako pa sta s kraja zbežala tudi oba strelca, so sporočili koprske policijske uprave.

V času streljanja se je na plaži nahajalo večje število naključnih sprehajalcev in otrok, ki so se igrali v bližini. Ustreljenemu moškemu so drugi udeleženi pomagali vstati, nakar je odšel do bližnjega lokala, kjer so mu reševalci nudili ustrezno zdravstveno pomoč.

Drug proti drugemu streljala 37-letni Srb in 28-letni državljan BiH

Koprski kriminalisti so tekom preiskave uspeli identificirati vse vpletene, z materialnimi in drugimi dokazi pa utemeljiti sum, da sta eden proti drugemu streljala 37-letni državljan Srbije in 28-letni državljan Bosne in Hercegovine.

Osumljenega 37-letnega Srba je glede na ugotovitve k streljanju napeljal 27-letni Slovenec. Pomoč pri begu osumljenemu 37-letniku pa je po streljanju nudil 46-letni državljan Srbije.