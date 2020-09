Dva osumljena poskusa uboja iščejo z mednarodno tiralico

Policija je izdala evropski priporni nalog in mednarodno tiralico za dvema moškima, ki sta osumljena poskusa uboja maja letos pred gostinskim lokalom na Rejčevi ulici v Novi Gorici. 42- in 24-letnik, sicer hrvaška državljana, sta pristopila k moškemu, ki je sedel v lokalu, sledil je verbalni in fizični spor, 42-letni moški je izvlekel pištolo in z njo streljal proti 38-letniku.

Novogoriški kriminalisti so uspešno končali preiskavo okoliščin streljanja pred gostinskim lokalom na Rejčevi ulici maja letos, v katerem je bilo udeleženih več oseb. Za dva osumljenca poskusa uboja, ki sta na begu, je sodišče izdalo evropski priporni nalog in mednarodno tiralico, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Zapisali so, da so kriminalisti v preiskavi ugotovili, da sta se 42-letni in 24-letni osumljenec 26. maja okrog 17. ure pripeljala pred lokal in takoj pristopila k 38-letnemu moškemu, ki je sedel za mizo pred lokalom. Najprej sta se starejša od treh vpletenih sprla, pri čemer je 42-letni moški drugemu udeležencu spora zagrozil tudi s pištolo.

icon-expand Streljanje v Novi Gorici FOTO: Sibila Peternelj

Verbalnemu je sledil fizični spor, vmešal se je še 24-letnik, ki je 38-letnika s kovinskim predmetom udaril po zatilju. Temu je mlajšemu moškemu uspelo odvzeti kovinski predmet in ga je večkrat udaril po različnih delih telesa. Zatem je stekel proti avtomobilu svojih napadalcev in se s predmetom znesel nad njim, so policisti opisali dogodek. V tistem trenutku je 42-letni moški izvlekel pištolo in z njo streljal proti 38-letniku. Ta je nato zbežal s kraja, za njim pa je stekel tudi 42-letni moški in še nekajkrat ustrelil proti bežečemu, a ga ni zadel. Moškemu se je med begom uspelo otresti zasledovalca. Celotno dogajanje pred lokalom in streljanje je zaznalo več ljudi, ki so bili takrat v bližini, ter o tem obveščali policijo, so dodali v sporočilu.

