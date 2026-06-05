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Črna kronika

Streljanje pod Šmarno goro

Ljubljana, 05. 06. 2026 22.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Policijski trak

Pri lokalu Mio Nonno pod Šmarno goro je prišlo do streljanja. Priče so slišale strele, vsaj tri ali štiri.

Poročajo tudi o močni prisotnosti policistov in specialcev s čeladami in avtomatskim orožjem, piše Delo. 

Na PU Ljubljana so jim potrdili, da "policija na območju Šmartnega in tudi širše izvaja aktivnosti v povezavi z obvestilom, da je danes okoli 20. ure na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Slišani so bili tudi poki".

 Vse vpletene osebe naj bi s kraja dogajanja odšle še pred prihodom policije, ni pa znano ali je bil v incidentu kdo poškodovan. 

Preiskava poteka. 

streljanje šmarna gora policija

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