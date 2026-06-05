Streljanje pod Šmarno goro

Poročajo tudi o močni prisotnosti policistov in specialcev s čeladami in avtomatskim orožjem, piše Delo.

Na PU Ljubljana so jim potrdili, da "policija na območju Šmartnega in tudi širše izvaja aktivnosti v povezavi z obvestilom, da je danes okoli 20. ure na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Slišani so bili tudi poki".

Vse vpletene osebe naj bi s kraja dogajanja odšle še pred prihodom policije, ni pa znano ali je bil v incidentu kdo poškodovan.

Preiskava poteka.