Streljanje pred svetovnim prvenstvom, v hotelu tudi norveška ekipa

Po podatkih časnika Sky News je okoli sedme ure po krajevnem času, strelski pohod začel 24-letni moški, ki se je s puško prebijal skozi stavbo na gradbišču. Ubil je dve osebi, še šest pa jih je ranil, med njimi tudi policista, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Umrl je tudi strelec, ki ga je policija prijela v zgornjih nadstropjih stavbe, a ni jasno, ali se je ustrelil sam. Kot so sporočili iz policije, je moški namreč sprožil več strelov in kmalu zatem so ga našli mrtvega.

Strelec, sicer stari znanec policije, ki naj bi v preteklosti imel težave z duševnim zdravjem, je bil zaposlen na gradbišču, je povedal policijski komisar Andrew Coster. Potrdil je, da je za moškega v času streljanja veljala odredba o hišnem priporu zaradi domnevnega nasilja v družini. Pri tem mu je bila odobrena izjema, da lahko hodi na delo. "Na srečo je velikemu številu ljudi uspelo pobegniti iz stavbe, ampak verjamem, da je bila to za tiste, ki so se skrivali ali bili ujeti v stavbi, grozljiva izkušnja," je dodal Coster.

Norveško kapetanko Maren Mjelde je medtem zbudil zvok helikopterja, ki je letel nad stavbo poleg hotela. Kljub temu se je ekipa ves čas počutila varno, je povedala. "FIFA ima v hotelu dober varnostni sistem, v ekipi pa imamo tudi svojega varnostnika. Vsi smo mirni in na tekmo se bomo pripravljali kot običajno."