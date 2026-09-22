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Črna kronika

Streljanje v Brezju, policisti zasegli plašilno pištolo in naboje

Brežice, 22. 09. 2026 11.53 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Orožje

Novomeški policisti so v naselju Brezje obravnavali streljanje in moškemu zasegli plašilno pištolo, dva nabojnika ter sedem nabojev. Orožje so zasegli tudi med hišno preiskavo v Dobruški vasi, kjer so našli tri plinske pištole in 35 nabojev.

Policisti Policijske postaje Novo mesto so bili ob 18.27 obveščeni o streljanju v naselju Brezje. Odpravili so se na kraj, kjer so med zbiranjem obvestil tudi sami zaznali streljanje.

Ob vstopu v naselje so ugotovili, od kod prihajajo streli, ter identificirali osebo, ki je streljala. Zasegli so ji plašilno pištolo znamke Ceonic, tip P320, dva nabojnika in sedem nabojev.

Zoper kršitelja bodo izvedli hitri postopek in izdali odločbo.

Zaseženo orožje
Zaseženo orožje
FOTO: PU Novo mesto

V Dobruški vasi zasegli tri plinske pištole

Orožje so zasegli tudi brežiški policisti. V Dobruški vasi so včeraj ob 11.11 zaradi predhodno obravnavanega kaznivega dejanja grožnje opravili hišno preiskavo.

Pri tem so našli in zasegli tri plinske pištole ter 35 nabojev kalibra 9 x 19 milimetrov.

Zoper osumljenca bodo zaradi suma kaznivega dejanja grožnje podali kazensko ovadbo, zaradi zaseženega orožja pa bodo izvedli tudi postopek o prekršku po Zakonu o orožju

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