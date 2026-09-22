Streljanje v Brezju, policisti zasegli plašilno pištolo in naboje

Policisti Policijske postaje Novo mesto so bili ob 18.27 obveščeni o streljanju v naselju Brezje. Odpravili so se na kraj, kjer so med zbiranjem obvestil tudi sami zaznali streljanje.

Ob vstopu v naselje so ugotovili, od kod prihajajo streli, ter identificirali osebo, ki je streljala. Zasegli so ji plašilno pištolo znamke Ceonic, tip P320, dva nabojnika in sedem nabojev.

Zoper kršitelja bodo izvedli hitri postopek in izdali odločbo.