Po napadu z ostrimi predmeti policija streljala: oseba na kraju umrla

Kljub opozorilom policistov oseba ni upoštevala njihovih navodil in jim je grozila. "Policisti so zato, da so lahko odvrnili protipraven napad na svoje življenje, uporabili strelno orožje. Oseba je po uporabi strelnega orožja na kraju dogodka umrla," so nam sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Očividci so slišali več strelov, moški pa je obležal ob robu ceste na prehodu za pešce, je poročal spletni Dnevnik.