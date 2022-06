Streljanje v Lendavi: Policija aretirala osumljenca

Kot so pojasnili na PU Murska Sobota, so bili o dogodku obveščeni malo pred 20. uro. V streljanju ni bila poškodovana nobena oseba. Osumljenca so v teku noči izsledili in mu odvzeli prostost.

Kriminalisti in policisti o incidentu še zbirajo obvestila, več informacij bo znanih v prihodnjih dneh.

Po informacijah portala Lendava Info se je streljanje zgodilo na parkirišču pred gostinskim lokalom v Lendavi na Mlinski ulici. Neznanec naj bi v avtomobil izstrelil vsaj tri naboje, pri tem pa poškodoval levo zadnjo pnevmatiko in zadnje steklo.