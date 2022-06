Streljanje v Lendavi: zaradi spora trikrat ustrelil v avtomobil

Kot smo poročali v torek, so predstavniki Policijske uprave (PU) Murska Sobota sporočili, da so bili o streljanju obveščeni v ponedeljek malo pred 20. uro. V streljanju ni bila poškodovana nobena oseba, policisti pa so osumljenca izsledili in mu odvzeli prostost.

Danes je Bojan Raus s PU Murska Sobota pojasnili, da so policisti in kriminalisti po ogledu kraja dogodka in s pomočjo zbranih informacij ugotovili, da je tedaj še neznani storilec imel v lokalu verbalni konflikt z lastnikom vozila. "Nakar je odšel na parkirni prostor in trikrat ustrelil v vozilo oškodovanca in s kraja pobegnil," je opisal.

Po besedah Rausa so policisti in kriminalisti nadalje ugotovili, da je streljal 30-letni moški, doma iz upravne enote Maribor, zoper katerega so vodili preiskavo za kaznivo dejanje nasilništva. Osumljenca so prijeli istega dne ob 23.22 in ga aretirali.

Policisti in kriminalisti so včeraj pri osumljencu opravili tudi hišno preiskavo in ga ob 18. uri privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi pripornih razlogov, saj so predvideli, da je moški sposoben ponoviti kazniva dejanja: povzročitve splošne nevarnosti, poškodovanja tuje stvari in nasilništva. "Preiskovalni sodnik je zoper osumljenega odredil pripor," je pojasnil Raus.