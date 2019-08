Streljanje v Ljubljani: ena oseba umrla, osumljenca prijeli

V Ljubljani je v streljanju umrla ena oseba, so sporočili ljubljanski policisti. "Danes nekaj po 19. uri je bila Policijska uprava Ljubljana obveščena o varnostnem dogodku na območju Bežigrada. Po do sedaj zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da je za posledicami uporabe strelnega orožja umrla ena oseba," so sporočili policisti.

Pri tem so policisti že prijeli osumljenca. Ker aktivnosti policistov glede dogodka še intenzivno potekajo, več informacij ta trenutek ne moremo posredovati.