Streljanje v Ljubljani: policisti še vedno iščejo storilca

Odgovorili so nam, da intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, prav tako izvajanje ukrepov za izsleditev storilca. Več informacij zaradi interesa preiskave ne morejo posredovati, so pojasnili. Policija tako še vedno išče storilca, ki je visok okoli 170 centimetrov, v času streljanja je bil oblečen v temna oblačila, črno kapo in zamaskiran. S kraja je peš pobegnil proti Rožni dolini. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli, da jim to čim prej sporočijo.

Žrtev naj bi po pripovedih očividcev ustrelili vpričo mladoletnega otroka, ki je sedel na zadnjih sedežih. Ustreljeni je obležal sredi ulice, zamaskirani storilec pa naj bi žrtev sicer dalj časa čakal na ulici.